Геращенко: В полоні у бойовиків залишаються 129 заручників

На сьогодні у полоні терористів залишається 129 заручників.

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації в Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook, коментуючи звільнення сьогодні з полону журналістки Марії Варфоломеєвої.

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«Ми звільнили Марію в день важливої зустрічі міністрів закордонних справ «нормандського формату». Сьогодні в Парижі міністр закордонних справ П. Клімкін наполягатиме, щоб питання звільнення заручників було одним з пріоритетів - як і безпекові питання. Українська сторона вимагає негайного звільнення всіх бранців - а їх тепер залишається 129. Ця тема буде ключовою під час наступного раунду роботи гуманітарної підгрупи у Мінську. На попередніх зустрічах в Мінську я передала ОБСЄ і РФ листи від мам і дружин заручників, їх звернення з вимогою негайного звільнення хлопців. І, звичайно, ми боремося за звільнення всіх українських героїв, яких мордують в російських тюрмах», - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні журналістку Варфоломеєву звільнили з полону бойовиків. Для її звільнення президент Петро Порошенко помилував російського громадянина.

Дівчина перебувала в полоні бойовиків «ЛНР» з 9 січня 2015 року. Її звинувачували у «шпигунстві» на користь української армії та приналежність до «Правого сектору».