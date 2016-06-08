У Путіна відреагували на повідомлення про призупинення фінансування будівництва Керченського мосту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам у Москві.

"Я не можу точно вам сказати, все-таки це питання, які регулює уряд. Безперечно, питання потрібно адресувати туди. Я просто не володію інформацією, чи є там проблеми", - зазначив Пєсков.

"Безумовно, цей проект є одним з пріоритетних. Цей проект, безумовно, перебуває в сфері уваги глави держави. Він тримає під контролем і цікавиться, як просувається робота", - наголосив прес-секретар.

Пєсков заявив, що "навіть якщо шорсткості мають місце, немає сумніву, що їх буде врегульовано найближчим часом".

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Як повідомляв УНІАН, російське видання Forbes сьогодні повідомило, що призупинено фінансування будівництва Керченського мосту. Про це йдеться в листі гендиректора компанії "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга Андрія Кириленка на ім'я першого заступника міністра транспорту Євгена Дітріха і глави Росавтодору Романа Старовойта.

За даними видання, востаннє гроші на будівництво компанії перераховували в грудні минулого року. Виплата у 65,4 млрд рублів, запланована на цей рік, "зависла" через тривалу бюрократичну процедуру. Аванс витрачено, а на будмайданчику не вистачає обладнання.

Кириленко наголошує, що причина затримки оплати - "особливості банківського і планованого казначейського супроводу" і просить розв‘язати проблему. За його словами, «Стройгазмонтаж» вже задіяв у будівництві понад 150 компаній, 2 тис. 200 будівельників і більше ніж 220 одиниць техніки, але зараз власні ресурси компанії «повністю вичерпано».

"Ситуація перебуває під контролем", - впевнений представник Росавтодору.

За його словами, "всі необхідні рішення прийнято й направлено в Мінтранс. Будь-які проблеми з фінансуванням будівництва мосту через Керченську протоку виключені".

Керченський міст повинен зв'язати окупований Крим і материкову Росію, відкрити робочий рух планують у грудні 2018 року, остаточну здачу об'єкту заплановано на червень 2019-го. Будівництво мосту завдовжки 19 км обійдеться бюджету 228,3 млрд руб. Подібних за розміром і ціною об'єктів у Росії раніше не будували.