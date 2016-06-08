У Харкові невідомі кинули вибухівку у двір будинку

У Харкові невідомі кинули вибуховий пристрій на територію домоволодіння.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Індустріального відділу поліції сьогодні о 3:15 від 44-річної жінки.

За даними поліції, від вибуху ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки провели огляд території, вилучили речові докази, які направили на експертизу.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для встановлення осіб, які вчинили злочин.