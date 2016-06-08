Скандальний екс-ректор податкової академії Мельник відновлюється на посаді - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

"Сьогодні Мельник приніс до Ірпінської виконавчої служби відповідні судові документи для відновлення його на посаді ректора", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року під час одержання від двох громадян хабарів за вступ їхніх родичів до Національного університету Державної податкової служби.

У серпні того ж року він втік з-під домашнього арешту і повернувся в Україну в квітні 2014 року.

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24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів і направило обвинувальний акт до Ірпінського міського суду Київської області.

8 липня Ірпінський міський суд ухвалив виправдувальний вирок Мельнику. Генеральна прокуратура України оскаржила цей вирок.

На початку листопада Апеляційний суд Київської області скасував рішення суду, яким було виправдано Мельника. Справу було направлено на новий судовий розгляд.

25 листопада минулого року Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Мельника.