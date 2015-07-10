Суд "не побачив" корупції: опубліковане відео, як відпущений ректор-утікач Мельник викидає мічені гроші під час обшуку
Опублікована повна версія оперативного відео скандального затримання колишнього ректора Податкової академії Мельника.
Цей відеозапис на своїй сторінці у Facebook виклав радник глави МВС Антон Геращенко.
При цьому він зазначив, що це відео приєднали до матеріалів справи і воно повинно було вивчатися суддями в судовому засіданні.
"На відео, приблизно на 6 хвилині, показаний момент, коли Мельник намагається викинути мічені гроші зі свого портфеля, які він отримав у результаті вимагання за сприяння вступ до вишу", - повідомив Геращенко.
При цьому судді Ірпінського суду у виправдувальному вироку вказали, що не бачать корупції у діях Мельника, оскільки він, взявши гроші у громадян, не міг вплинути на результат конкурсу на вступ до вишу, в якому він був ректором.
Мельник був затриманий 27 липня 2013 р. при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до Національного університету державної податкової служби.
1 серпня 2013 р. Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.
9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.
14 серпня 2013 р. він був оголошений у міжнародний розшук.
1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника затримали у столичному аеропорту "Бориспіль", куди він прилетів з Лондона.
24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами отримання Мельником хабарів.
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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або отримання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що в липні 2013 року екс-ректор прийняв неправомірної вигоди у значному розмірі за сприяння у зарахуванні двох абітурієнтів до цього навчального закладу.
Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тис. грн. Крім того, накладено арешт на об'єкти нерухомості та його грошові кошти. Обвинувальний акт був переданий в Ірпінський міський суд Київської області.