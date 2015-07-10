Суд "не побачив" корупції: опубліковане відео, як відпущений ректор-утікач Мельник викидає мічені гроші під час обшуку

Цей відеозапис на своїй сторінці у Facebook виклав радник глави МВС Антон Геращенко.

При цьому він зазначив, що це відео приєднали до матеріалів справи і воно повинно було вивчатися суддями в судовому засіданні.

"На відео, приблизно на 6 хвилині, показаний момент, коли Мельник намагається викинути мічені гроші зі свого портфеля, які він отримав у результаті вимагання за сприяння вступ до вишу", - повідомив Геращенко.

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При цьому судді Ірпінського суду у виправдувальному вироку вказали, що не бачать корупції у діях Мельника, оскільки він, взявши гроші у громадян, не міг вплинути на результат конкурсу на вступ до вишу, в якому він був ректором.

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"Кожен, хто витратить час і подивиться відео затримання Мельника, зможе відчути себе у ролі присяжного і прийняти для себе рішення, винен Мельник чи ні, на підставі його поведінки, міміки, виразу обличчя", - упевнений радник глави МВС.