Поліція спростувала замінування Площі Свободи у Харкові

Під час огляду правоохоронцями не було виявлено жодних вибухових пристроїв, повідомляє Головне управління Нацполіції в Харківській області на своїй сторінці у Facebook.

"Повідомлення про те, що у фан-зоні на площі Свободи закладено вибухівку, надійшло до чергової частини Шевченківського відділення поліції в місті Харкові сьогодні близько 14:00", - говорится у повідомленні.

Зазначається, що на місце події для перевірки інформації виїжджали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

"Протягом декількох годин поліцією було ретельно оглянуто майже 2000 квадратних метрів території, евакуйовано 94 особи", - підкреслюють у повідомленні.

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Вирішується питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Правоохоронцями проводяться усі необхідні заходи для встановлення особи, яка повідомила про вибухівку.