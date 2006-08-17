На Донеччині у ставку потонула сім’я росіян
08:50, 17 серпня 2006Суспільство
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У тому числі шестирічна дитина
У середу о 13.45 у с.Новоєкатеринівка Старобешівського району Донецької області на ставку потонула сім`я із трьох осіб, у тому числі шестирічна дитина (громадяни Росії, які прибули на відпочинок до родичів із Сургута.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, о 15.00 підрозділом оперативно-рятувальної служби району тіла двох загиблих було піднято на поверхню.
Станом на 7.00 четверга доля дитини залишається невідомою. До пошуків планується залучити групу водолазів Головного управління МНС в Донецькій області.
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