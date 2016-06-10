Садовий: трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася через підпал

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає ТСН.

"По-перше, ми повинні завершити пошуки людини, яка знаходиться під завалами. Це наш еколог з комунального підприємства "Збиранка" і я хотів, щоб це було дійсно прискорено. Всі очікуюють цього", - зазначив мер.

Він також має намір вирішити питання щодо корегування проекту, що дозволить якомога швидше приступити до рекультивації полігону.

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"І врешті, проблема, яка сьогодні актуальна - це вивіз сміття, тому що ми дійсно продукуємо орієнтовно 700 тонн. Дуже важко вивозити це сміття. Мені б хотілось, щоб ми були солідарними, тому що ця проблема є дуже болючою для Львова. Я розумію, що хтось дуже б хотів, щоб ми захлинулись у смітті, але цього не дочекаються. Нам складно. Ми будемо показувати максимальну самовіддачу. Ми показуємо, що Львів може перейти і через таке випробування і це робитиме нас тільки сильнішими", - констатував Садовий.

Окрім цього, мер Львова Андрій Садовий наголосив на тому, що трагедія на сміттєзвалищі сталася через підпал. Також глава міста розповів про проблеми, які нині виникли у місті та як міська рада Львова збирається їх вирішувати.