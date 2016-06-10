Глава СБУ оцінює ситуацію в Одеській області як стабільну

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак заявив на брифінгу в Одесі.

«Звичайно, з мого боку, як керівника СБУ, гарантувати 100% було б самовпевненістю. Зараз оцінюю ситуацію в Одеській області як стабільну», - сказав Грицак, відзначивши, що туристи спокійно можуть їхати на відпочинок до міста.

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За його словами, за останні два роки для того щоб оздоровити, подолати жорсткі прояви сепаратизму і зробити місто більш безпечним, зроблено дуже багато.

Як відзначив Грицак, в Одесі мирно співіснують представники 115 національностей, але інспіровані іноземними спецслужбами дії окремих громадян, зокрема жителів Одеської області, призвели до подій, які могли завершитися утворенням у 2015 році так званої «бессарабської народної республіки».

За його словами, навесні 2015 року СБУ провела три етапи зачистки.

«До квітня 2015 року планувалося підірвати 2 мости, створити БНР на базі 9 районів регіону. Ми вилучили масу документів, які підтверджують наявність кандидата на БНР. Планувалося заходження «зелених чоловічків» із території Придністров'я. Потім - дестабілізація обстановки в Молдові, Румунії та гібридна війна в Європі», - сказав Грицак.