Донецький національний університет отримав ім’я Василя Стуса

Про це йдеться на сторінці університету у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, за результатами голосування конференції трудового колективу прийнято рішення про надання ДонНУ імені Василя Стуса.

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За це рішення проголосували 75 учасників зборів зі 105.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року громадські організації «Поштовх» і «Громадська ініціатива Донеччини з відновлення історичної пам'яті» почали збір підписів за присвоєння Донецькому національному університету імені Стуса. Проте ця ініціатива тоді не була реалізована.

За рішенням Міністерства освіти і науки ДонНУ переведено до Вінниці. 3 листопада 2014 року відбулось його урочисте відкриття.