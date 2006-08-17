У вересні на Львівщині відбудеться міжнародне військове навчання

18-22 вересня на Яворівському полігоні у Львівській області відбудеться українсько-словацьке тактичне навчання взводного рівня „Слов’яни за мир - 2006”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, це тактичне навчання – одна зі складових Плану проведення багатонаціональних військових навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на її території та поза її межами у 2006 році, затвердженого Президентом України – Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України 13 січня нинішнього року.

Мета навчання – досягнення повної взаємосумісності українсько-словацьких об’єднаних взводів у зоні виконання миротворчої місії.

Від словацької сторони у маневрах візьме участь механізований взвод чисельністю 30 військовослужбовців. Українську сторону представлятиме взвод з 24-ї окремої механізованої бригади чисельністю 26 осіб.

Крім того, на Яворівському полігоні також будуть задіяні групи підтримки сценарію навчання від 24-ї окремої механізованої бригади, 80 окремого аеромобільного полку 13-го армійського корпусу та група нарощування обстановки і координації дій від Центру миротворчості та безпеки, що розміщується на полігоні.

Під час навчання „Слов’яни за мир - 2006” використовуватимуться виключно техніка та озброєння української сторони, зокрема, шість бронетранспортерів БТР-80, три автомобіля „Урал” та автомобіль медичного забезпечення на базі американського „Хаммера”.

Навчання проходитиме на тактичному полі підготовки миротворчих підрозділів – 15-й ділянці Яворівського полігону, де планується обладнати шість навчальних місць: контрольно-перепускний пункт, спостережний пост, зони охорони важливого об’єкта, патрулювання у пішому порядку, протидії натовпу і мінної безпеки.