В Одесі пікетувальники під консульством РФ встановили "шибениці" і вимагають вибачень за "розв'язану війну", в хід пішли яйця (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, представники проукраїнських організацій зібралися на Гагарінському плато біля консульства. У їх числі – активісти «Правого сектора», Ради громадської безпеки тощо.

Як зазначив відомий в Одесі активіст Сергій Гуцалюк, сьогодні консульство РФ з 16.00 планувало проводити прийом-банкет з нагоди Дня Росії, що відзначається 12 червня.

«Вся одеська пропутінська тусовка запрошена на цей захід. А ми можемо подивитися в очі колаборантам, тим, які роками в Одесі готували агресію проти України і фактично є розпалювачами сучасної війни», - зазначив Гуцалюк.

Активісти також привезли із собою кінський гній і збиралися закидати ним будівлю, але правоохоронці не дозволили цього зробити.

Присутні вимагають, аби консул вийшов до людей і попросив вибачення за «розв'язану Росією війну». Активісти також встановили дві символічні шибениці.

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Потім почали кидати в консульство курячі яйця, через що з правоохоронцями сталася невелика сутичка.

Як зазначив керівник «Правого сектора» в Одесі Сергій Стерненко, пройти в консульство поки не змогли дипломати з Польщі та Китаю (автомобілі з відповідними дипломатичними номерами помічені неподалік від будівлі).

Громадський порядок охороняє велика кількість правоохоронців.