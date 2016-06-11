Солошенко і Афанасьєв написали прохання Путіну про помилування - адвокат

Про це адвокат Афанасьєва Олександр Попков повідомив «РИА Новости».

"Зараз переговори про передачу Афанасьєва і Солошенко йдуть на дипломатичному рівні, все перебуває на стадії "от-от". Рух є, все що потрібно, ми підписали. Це різні папери, в тому числі згода на відбування покарання на території України - це один з механізмів передачі", - сказав Попков.

Також, за словами захисника, Солошенко і Афанасьєв написали прохання президенту Росії про помилування і підписали низку інших паперів, необхідних для здійснення передачі засуджених.

Як повідомляв УНІАН, Афанасьєва засуджено у РФ до 7 років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до 6 років ув'язнення за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

10 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про підготовчу роботу для обміну засуджених у РФ Солошенка і Афанасьєва.

В останні дні ЗМІ поширюють інформацію про можливий обмін Солошенка і Афанасьєва на двох росіян - Євгена Мефьодова і Максима Сакауова, які є обвинуваченими у кримінальному провадженні за фактами масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.