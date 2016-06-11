Україна передала в РФ усі документи для повернення Афанасьєва та Солошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції України Павло Петренко повідомив сьогодні журналістів.

«Інформація з метою того, щоб цей процес (обміну) був успішним, так само як по Савченко, зараз є закритою, ведуться закриті дипломатичні перемовини. Ми маємо стриманий оптимізм, що все буде добре, і вони (Афанасьєв та Солошенко - УНІАН) повернуться на територію України», - заявив він.

«Юридична сторона повністю підготовлена і передана Російській Федерації. Відповідь буде отримана по результатам дипломатичних перемовин, як це було і з Надією (Савченко – УНІАН) - до останнього моменту велися перемовини, які потім були оформлені юридичною складовою. Тому тут та сама ситуація, і тут дуже важливо, щоб політики не коментували до моменту, коли наші хлопці перетнуть кордон України, сам хід переговорів, тому що переговори дуже складні», - додав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, Афанасьєва засуджено в РФ до 7 років ув’язнення в колонії суворого режиму за обвинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до 6 років ув'язнення за обвинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

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10 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про підготовчу роботу для обміну засуджених у РФ Солошенка і Афанасьєва.

Останніми дня ЗМІ розповсюджують інформацію про можливий обмін Солошенка та Афанасьєва на двох росіян Євгена Мефьодова та Максима Сакауова, які є обвинуваченими у кримінальному провадженні за фактами масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.