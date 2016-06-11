Стрілянина у центрі Львова: внаслідок конфлікту біля нічного клубу від вогнепальних поранень постраждали троє чоловіків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, 11 червня, близько п’ятої ранку, у Шевченківський відділ поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря травмпункту про те, що до них каретою швидкої медичної допомоги доставлено трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Після надання медичної допомоги вони були госпіталізовані в лікарню.

Як встановили правоохоронці, вночі поблизу одного з нічних клубів на проспекті Чорновола у Львові між шістьма чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників конфлікту, застосувавши пристрій для відстрілу ґумових куль, поранив трьох інших учасників бійки – двох львів’ян віком 26 та 27 років та 27-річного мешканця Пустомитівського району Львівcької області. Усі чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

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Правоохоронці встановлюють обставини події та місцеперебування усіх учасників конфлікту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.