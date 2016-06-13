На Луганщині суд засудив бойовика до 3 років ув'язнення

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що на початку травня 2014 року житель Луганської області добровільно вступив до лав непередбаченого законом збройного формування, що діяло на території м. Вахрушеве, й брав активну участь у його діяльності.

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Маючи при собі вогнепальну зброю, засуджений здійснював охорону будівель, де перебували члени незаконних збройних формувань.

Новопсковський районний суд Луганської області 10 червня визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та засудив до 3 років ув'язнення.