У Дніпрі заборонили пересувні цирки

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Дніпра Борис Філатов.

«Зоозахисники, це ваша перемога. Заборонив пересувні цирки. Дякуємо за наполегливість і принциповість», - йдеться в повідомленні.

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У постанові сказано: «На території міста заборонена робота пересувних або інших мобільних цирків, які не мають спеціального дозволу, або умови утримання тварин не відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям. Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Шикуленко О.".

Раніше дніпряни скаржилися на пересувний цирк «Мак», який перегородив дорогу на ж/м «Победа».