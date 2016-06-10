Грицак: в даний час йде підготовка обміну засуджених в РФ Солошенка і Афанасьєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів, наскільки достовірною є заява одного з учасників гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську, що Солошенка і Афанасьєва обміняють на двох осіб, які мають стосунок до масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

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«Я хочу підтвердити тільки те, що нами проводиться робота з підготовки цього обміну. І ми робитимемо все, щоб повернути в Україну всіх громадян, які перебувають, у тому числі на території РФ», - заявив Грицак. За його словами, наразі на території Росії перебувають 11 ув'язнених громадян України.

Він додав, що не любить коментувати події, пов'язані з обміном полонених, ув'язнених.

«Коли ми це (обмін – УНІАН) робили тихо, нічого не коментуючи, ніхто не піарився, у нас обміни виходили і були ефективними. Тільки-но наш північний сусід це зрозумів, він почав використовувати цю карту, і процес обміну надзвичайно ускладнився», - сказав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, Геннадія Афанасьєва засуджено у РФ до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річний Юрій Солошенко - до 6 років ув'язнення за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

В Одесі Малиновський райсуд розглядає справу про масові заворушення в місті 2 травня 2014 року, в результаті яких загинула велика кількість людей. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, у тому числі двоє росіян.