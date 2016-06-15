В одеського водія виявили рекордний рівень алкоголю в крові

Як повідомили УНІАН в прес-службі Патрульній поліції Одеси, сьогодні вранці патрульні поліцейські помітили на вулиці Паустовського Opel Astra, який під час руху порушував правил дорожнього руху.

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«Екіпаж зупинив водія і відразу зрозумів, що він знаходиться в стані алкогольного сп`яніння. Літній чоловік без проблем погодився пройти медичний огляд.

За результатами огляду кількість алкоголю в крові в 19 разів перевищувала норму - 3,97 проміле», - підкреслили в прес-службі.

У відомстві зазначили, що при такій небезпечній дозі алкоголю в крові, чоловік поводився досить спокійно, врівноважено і не заперечував при затриманні.