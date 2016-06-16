Окупанти хочуть визнати Керч найдавнішим містом РФ

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на директора Керченського історико-культурного заповідника Тетяну Умрихіну.

«Вчений світ знає про це давно. Сьогодні разом з міністром культури Аріною Новосільською ми виконуємо доручення глави Республіки Крим Сергія Аксьонова подумати, як довести всій Росії і всьому світу, що ми найдавніше місто», - сказала вона.

Вона додала, що для цього необхідні «бланк і велика печатка не однієї структури».

За словами директора заповідника, вже є підтверджуючі документи про давнину Керчі від директора Державного музею образотворчих мистецтв імені А. С. Пушкіна та Інституту археології РАН.

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