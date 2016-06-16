Окупанти хочуть визнати Керч найдавнішим містом РФ
Представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов доручив почати збір інформації, яка дозволить визнати місто Керч найдавнішим на території Росії.
Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на директора Керченського історико-культурного заповідника Тетяну Умрихіну.
«Вчений світ знає про це давно. Сьогодні разом з міністром культури Аріною Новосільською ми виконуємо доручення глави Республіки Крим Сергія Аксьонова подумати, як довести всій Росії і всьому світу, що ми найдавніше місто», - сказала вона.
Вона додала, що для цього необхідні «бланк і велика печатка не однієї структури».
За словами директора заповідника, вже є підтверджуючі документи про давнину Керчі від директора Державного музею образотворчих мистецтв імені А. С. Пушкіна та Інституту археології РАН.
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