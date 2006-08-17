Кабмін збільшив кількість заступників голови ДПАУ

Кабінет Міністрів збільшив кількість заступників голови Державної податкової адміністрації України з 6 до 7.

Своєю ухвалою Кабмін від 15 серпня №1208 встановив, що голова ГНАУ має сім заступників, зокрема першого заступника голови і першого заступника голови – начальника податкової міліції.

Крім того, згідно ухвалі, кількість заступників начальників структурних підрозділів органів державної податкової служби, а також структура відмічених підрозділів встановлюються головою ГНАУ.

Довідка УНІАН. На сьогодні у голови ГНАУ Анатолія БРЕЗВІНА шість заступників: перший заступник голови ГНАУ Вадим КАЙЗЕРМАН, перший заступник голови ГНАУ – начальник податкової міліції Валерій КОРЯЧКІН, заступник голови ГНАУ Борис ГОРБАНСКІЙ, заступник голови ГНАУ Сергій ЛЕКАРЬ, заступник голови ГНАУ Володимир РЕВУН і заступник голови ГНАУ Людмила ХОДОС.