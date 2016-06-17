Незаконне полювання, під час якого загинув майор: поліція розповіла подробиці події (фото)

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації головного управління Національної поліції України в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, за фактом загибелі майора закарпатської поліції від кулі браконьєра в лісовому масиві поблизу с. Лубня Великоберезнянського району поліція розпочала ще одне кримінальне провадження – за ст.248 ККУ (Незаконне полювання).

Читайте такожВлада заборонила полювання в трьох прифронтових районах Дніпропетровщини

За даними поліції, у цьому випадку проводилося незаконне полювання на території Ужанського національного природного парку. У самому парку поліцейські виявили вишки для імовірного полювання.

"Слідство повинно з’ясувати, хто дав дозвіл на встановлення даних вишок. А також, чому в національний парк був вільний доступ громадян (немає загороджувальних шлагбаумів, охорони тощо). Слідство у справі триває", - додали у відділі комунікації.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня зранку на Закарпатті на території Ужанського національного природного парку стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув правоохоронець.

Депутат Великоберезнянської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка (колишній працівник Великоберезнянського райвідділу міліції) Іван Псяйка разом зі своїм знайомим Михайлом Січкою (майор поліції, начальник сектору по контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції в Закарпатській області) пішли на полювання в лісовий масив поблизу с. Лубня. Під час полювання депутат з необережності застрелив свого напарника.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність).