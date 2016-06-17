Скандал з відмовою делегації ООН з питань тортур: СБУ погодилася показати свої приміщення

Про це повідомляє прес-служба СБУ. "СБУ готова прийняти членів делегації підкомітету з попередження катувань в будь-який зручний час і забезпечити повний доступ до своїх приміщень для виконання ними завдань згідно з їх повноваженнями", - повідомили в СБУ. 16 червня СБУ через МЗС направила в ООН пакет повноважень в рамках відновлення роботи в Україні делегації підкомітету ООН з попередження тортур. Читайте такожВ ООН вже готуються відповісти на лист-протест України після скандальної заяви Пан Гі Муна

Як повідомляв УНІАН, 25 травня делегація підкомітету ООН з попередження тортур звинуватила Україну у відмові в повному доступі до місць позбавлення волі. Члени підкомітету були змушені перервати свою поїздку Україною, оскільки їм відмовили в доступі до деяких місць позбавлення волі чи тимчасового утримання людей під вартою, підпорядкованих Службі безпеки України.

26 травня СБУ заявила, що не допустила місію підкомітету ООН з попередження тортур в свої управління в Маріуполі та Краматорську через присутність в її складі росіянина.