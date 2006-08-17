Янукович зустрінеться з нафтотрейдерами в понеділок

Зустріч прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з керівниками найбільших нафтових компаній, під час якої планується підписання Меморандуму про співпрацю, відбудеться у понеділок 21 серпня. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника Агентства, керівникам найбільших нафтових компаній вже надіслані запрошення.

За його інформацією, серед запрошених – член наглядової ради ВАТ "Укрнафта" Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, президент ВАТ "ЛУКОЙЛ" (Росія) Вагіт АЛЄКПЕРОВ, керівники ТНК-ВР, НК "Альянс", ЗАТ "Укртатнафта", "Альфа-нафта" та ін.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня В.ЯНУКОВИЧ заявив про намір відновити переговори з нафтотрейдерами і підписати з ними меморандум.

Довідка УНІАН. За даними НТЦ "Психея", який складає Інформаційну Систему реального часу "RealТЕК", з 7 по 14 серпня 2006 року середні роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися на 1,51-7,37% (в середньому на 4,4%). Найбільшу динаміку зростання демонструє "соціальний" бензин – А-76, який за тиждень подорожчав на 7,37%, або на 0,30 грн./літр – до 4,10 грн./літр. Бензини А-92, А-95 і А-98 за тиждень подорожчали більш ніж на 20 коп за літр, до 4,40 грн./літр, 4,65 грн./літр і 5,15 грн./літр, відповідно.

На сьогодні два з шести українських нафтопереробних заводів - Херсонський і Одеський - знаходяться на реконструкції.

Ємність ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. У рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, із них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсязі споживання складають 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, а решта поставляється нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії та ін.