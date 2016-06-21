В кількох районах Дніпра відключать світло (список)

11:22, 21 червня 2016
Суспільство
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У Дніпрі через проведення ремонтних робіт у деяких районах міста відключать світло.

forumdaily.com

Про це повідомляє 056.ua з посиланням на «ДТЕК Дніпрообленерго».

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Завтра, 22 червня, не буде світла за такими адресами:

АНД район:

вул. Грінченка 138, 142-148;

вул. Спартака 78-86, 61-71;

вул. Трансформаторна: 1-5, 7-53;

вул. Ферганська 1-49, 2-40;

вул. Богомаза 127-175, 124-150;

вул. Ашхабадська, 33А

Індустріальний район:

пр. Миру, 21,25,29 Т

вул. Калинова, 82, 82А, 82Б, 82Т, 84, 86, 88, 88А

Соборний (Жовтневий) район:

Парк Шевченка, готель Єкатеринославський,

кафе, кіоск, ЮМСІ

Чечелівський (Красногвардійський) район:

вул. Зеленогірська, 45-71, 38-94;

вул. Банківська, 1-21, 2, 4;

вул. Просілочна, 1-17, 2-32;

вул. Кипуча, 21-45, 28-36;

пр. Піонерський, 1-3, 2-8;

туп. Абрикосовий, 1-7, 2-10;

вул. Дзеркальна, 66-94, 47-67;

Агропром

Новокадакский (Ленінський) район:

вул. Каменська, 22 ТОВ "Сервіс",

КП "Обл.фото" ТОВ "Гинсинг";

вул. Каменська, 24 ТОВ "АДІ";

вул. Возз'єднання, 25 фірма "Вега" ГППЭМ;

вул. Коксова, 12 ТОВ "Імпульс";

вул. Коксова, 19 ПП "Стандарт-технологія", пекарня;

вул. Коммунарівська, 171 ТОВ "Регіон".

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