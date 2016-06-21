В кількох районах Дніпра відключать світло (список)
У Дніпрі через проведення ремонтних робіт у деяких районах міста відключать світло.
Про це повідомляє 056.ua з посиланням на «ДТЕК Дніпрообленерго».
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Завтра, 22 червня, не буде світла за такими адресами:
АНД район:
вул. Грінченка 138, 142-148;
вул. Спартака 78-86, 61-71;
вул. Трансформаторна: 1-5, 7-53;
вул. Ферганська 1-49, 2-40;
вул. Богомаза 127-175, 124-150;
вул. Ашхабадська, 33А
Індустріальний район:
пр. Миру, 21,25,29 Т
вул. Калинова, 82, 82А, 82Б, 82Т, 84, 86, 88, 88А
Соборний (Жовтневий) район:
Парк Шевченка, готель Єкатеринославський,
кафе, кіоск, ЮМСІ
Чечелівський (Красногвардійський) район:
вул. Зеленогірська, 45-71, 38-94;
вул. Банківська, 1-21, 2, 4;
вул. Просілочна, 1-17, 2-32;
вул. Кипуча, 21-45, 28-36;
пр. Піонерський, 1-3, 2-8;
туп. Абрикосовий, 1-7, 2-10;
вул. Дзеркальна, 66-94, 47-67;
Агропром
Новокадакский (Ленінський) район:
вул. Каменська, 22 ТОВ "Сервіс",
КП "Обл.фото" ТОВ "Гинсинг";
вул. Каменська, 24 ТОВ "АДІ";
вул. Возз'єднання, 25 фірма "Вега" ГППЭМ;
вул. Коксова, 12 ТОВ "Імпульс";
вул. Коксова, 19 ПП "Стандарт-технологія", пекарня;
вул. Коммунарівська, 171 ТОВ "Регіон".