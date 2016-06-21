В кількох районах Дніпра відключать світло (список)

У Дніпрі через проведення ремонтних робіт у деяких районах міста відключать світло.

Про це повідомляє 056.ua з посиланням на «ДТЕК Дніпрообленерго». Читайте такожУ Дніпрі з'явилася гаряча лінія для підприємців Завтра, 22 червня, не буде світла за такими адресами: АНД район: вул. Грінченка 138, 142-148; вул. Спартака 78-86, 61-71; вул. Трансформаторна: 1-5, 7-53; вул. Ферганська 1-49, 2-40; вул. Богомаза 127-175, 124-150; вул. Ашхабадська, 33А Індустріальний район: пр. Миру, 21,25,29 Т вул. Калинова, 82, 82А, 82Б, 82Т, 84, 86, 88, 88А Соборний (Жовтневий) район: Парк Шевченка, готель Єкатеринославський, кафе, кіоск, ЮМСІ Чечелівський (Красногвардійський) район: вул. Зеленогірська, 45-71, 38-94; вул. Банківська, 1-21, 2, 4; вул. Просілочна, 1-17, 2-32; вул. Кипуча, 21-45, 28-36; пр. Піонерський, 1-3, 2-8; туп. Абрикосовий, 1-7, 2-10; вул. Дзеркальна, 66-94, 47-67; Агропром Новокадакский (Ленінський) район: вул. Каменська, 22 ТОВ "Сервіс", КП "Обл.фото" ТОВ "Гинсинг"; вул. Каменська, 24 ТОВ "АДІ"; вул. Возз'єднання, 25 фірма "Вега" ГППЭМ; вул. Коксова, 12 ТОВ "Імпульс"; вул. Коксова, 19 ПП "Стандарт-технологія", пекарня; вул. Коммунарівська, 171 ТОВ "Регіон".

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