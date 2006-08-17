У Севастополі планується вдвічі підвищити квартплату

У Севастополі планується найближчим часом вдвічі підвищити тарифи квартплату і зробити їх диференційованими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО.

За його словами, в міськадміністрації вже підписано відповідні документи про нові тарифи, і днями вони будуть направлені на розгляд сесії міськради, що має відбутися 12 вересня.

Крім того, В.ХІБУЧЕНКО розповів, що влада пропонує ввести 15 диференційованих тарифів, в залежності від житлових умов. В.ХІБУЧЕНКО також запевнив, що в разі ухвалення міською радою нових тарифів на квартплату усі позиції щодо диференціації буде надруковано у пресі.

За словами начальника управління, очікується, що в одноповерхових будинках плата за один квадратний метр становитиме „від 44 копійок, максимальна ціна - в будинках, обладнаних ліфтами, для квартир вище першого поверху в 7-8 поверхових будинках - 56 копійок за квадратний метр”. Тобто, зазначив В.ХІБУЧЕНКО, „у відсотковому відношенні тарифи виросли вдвічі”.

Він також навів порівняння, що на сьогодні квартплата один квадратний метр „у Сімферополі становить 50 копійок, у Ялті, Київській області - 60 копійок, у Києві, Дніпропетровську - 45 копійок, у Донецьку, Рівненській області - 57 копійок, у Івано-Франківську - 62 копійки, у Кіровограді - 30 копійок, у Черкасах - 89 копійок”.

Начальник управління додав, що міськадміністрація пропонує на сесії затвердити також „показники кількості і якості послуг по утриманню і експлуатації житлових будинків і при будинкових територій”. Передбачається також, що кожен власник квартири буде уклади договір з житловими підприємствами.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня у Севастополі в середньому вдвічі були підвищені тарифи на низку послуг комунальних підприємств міста. Окремими рішеннями сесія Севастопольської міської тоді ради затвердила нові тарифи на тепло і гаряче водопостачання, холодну воду і каналізацію.