Стихія завдала лісовому господарству Буковини збитків на 41 млн. грн

Повінь, викликана зливами 23-27 липня, завдала збитків лісовому господарству Буковини на 41 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник Управління лісового та мисливського господарства Чернівецької обласної державної адміністрації Василь ВОРОБЧУК.

Він, серед іншого, повідомив, що в області внаслідок стихії розмито понад 200 км доріг, зруйновано 175 мостів, понад 3 км підпірних стінок, знищено лісові культури та розсадники.

За словами В.ВОРОБЧУКА, очолюваному ним управлінню на засіданні обласного штабу з ліквідації наслідків стихії доручено розробити концепцію ведення лісового господарства, використання лісопромислових ресурсів на період ліквідації наслідків стихійного лиха, а також відпрацювати механізм роботи деревообробних підприємств.

З резервів Державного комітету лісового господарства лісівникам Буковини виділено 2 млн. 600 тис. грн., з них 600 тис. грн. - на відновлення лісового господарства в Путильському районі, 2 млн. грн. - на відновлення доріг.

На сьогодні вже відкриті всі лісництва області, крім трьох у Путильському районі - Яблунецьке, Перкалабське та Черемошське, де ще тривають відновлювальні роботи.

За словами В.ВОРОБЧУКА, всі лісові ресурси, які зараз заготовляють лісівники Буковини, в першу чергу йдуть на відновлення зруйнованих внаслідок повені будинків.