Замість спеки в Україну ідуть грози зі шквалами

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями короткочасні дощі, грози, при грозах шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°; у західних областях вночі 11-16, вдень 20-25°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території утримається суха спекотна погода з температурою вночі 18-23°, місцями до 25°, вдень 33-38°.Вітер в Україні південно-східний з переходом у західній частині на північно-західний, 5-12 м/с.

19-20 серпня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 19 серпня в північних, центральних, Одеській, Миколаївській області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний (19 серпня у східній, 20 серпня в західній частині південно-східний), 5-10 м/с, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с. Температура у південній та східній частині вночі 16-21°, в Криму до 23°, вдень 28-33° (19 серпня на сході та в Криму до 36°); на решті території вночі 11-16° (на заході місцями 9-10°), вдень 25-30°.

21-22 серпня - переважно без опадів, лише 21 серпня в західних, а вночі 22 серпня у північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°, у південній частині 16-22°, вдень в Україні 30-34°, у західних, а 22 серпня і у північних областях 24-30°.

У Києву у понеділок місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень при грозах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°; у Києві вночі близько 20°, вдень 27-29°.

По області завтра - місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень при грозах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°; у Києві вночі близько 20°, вдень 27-29°.

19-20 серпня - без опадів, лише вночі 19 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°; у Києві вночі 13-15°, вдень 19 серпня 25-27°, 20 серпня 27-29°.

21-22 серпня - переважно без опадів, лише вночі 22 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 21 серпня 30-33°, 22 серпня - 26-30°.