На Сорочинському ярмарку (фоторепортаж)

21:55, 17 серпня 2006
Суспільство
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Національний ярмарок триває щорік 17-21 серпня в с. Великі Сорочинці

 

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