У Данії заарештовали підозрюваних у найбільшому пограбуванні

У Данії спіймано п`ятьох осіб, підозрюваних в одному з найбільших пограбувань в історії країни, повідомляє АР з посиланням на данське інформаційне агентство Rizau. Заарештовані - четверо шведів та один данець.

10 серпня у передмісті Копенгагена було пограбовано банківське сховище. Близько 10 злочинців за допомогою екскаватора проломили стіну будівлі і винесли 60 мільйонів крон (близько 8 мільйонів євро). Потім грабіжники зникли на автомобілях, розкидавши по дорозі металеві шпильки, щоб втекти від переслідування, відзначає «Лента.ру».

Найбільше пограбування в історії Данії сталось у квітні 2008 року. Зі сховища у місті Глоструп біля Копенгагена було викрадено 62 мільйони крон. Пограбування було скоєне за аналогічною схемою - з тією відмінністю, що злочинці використовували не екскаватор, а навантажувач. Учасники цього пограбування дотепер залишаються на волі.