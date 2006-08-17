Ющенко зустрівся з діаспорою вдома у Безрадичах

Президент України Віктор Ющенко зустрівся з керівниками громадських організацій закордонного українства, які прибули до Києва для участі у IV Світовому форумі українців. Зустріч відбулася в будинку родини ЮЩЕНКІВ у селі Нові Безрадичі неподалік столиці.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі Президент наголосив на необхідності підтримувати тісні зв’язки з діаспорянськими організаціями. За його словами, протягом минулих півтора року в Україні діють нові підходи щодо співпраці з українськими громадами за кордоном. Зокрема, координаційну функцію діяльності державних установ у цій сфері покладено тепер на Міністерство закордонних справ.

В.ЮЩЕНКО також висловив своє бачення політичної ситуації в Україні та врегулювання парламентської кризи через укладення Універсалу національної єдності.

Президент поінформував представників діаспори про схвалену нещодавно державну програму зв’язків з українцями за кордоном та національну концепцію співпраці з українською діаспорою. Він наголосив, що особисто опікується цими питаннями.

Присутній на зустрічі міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК доповів Президентові про хід виконання його доручень щодо зміцнення зв’язків із закордонними українцями. Зокрема, протягом минулого року було реалізовано понад 500 проектів у 40 країнах із надання допомоги українським громадам.

У зустрічі, зокрема, взяли участь голова Української Всесвітньої Координаційної Ради Михайло ГОРИНЬ, голова Ради Об`єднання українців Росії та Федеральної національної культурної автономії «Українці Росії» Василь ДУМА, президент Світового конгресу українців Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ, голова Українського конгресового комітету Америки Михайло САВКІВ, голова Об`єднання українців Кубані Микола СЕРГІЄНКО, президент Європейського конгресу українців Ярослава ХОРТЯНІ, а також міністр культури і туризму Ігор ЛІХОВИЙ, поет Дмитро ПАВЛИЧКО, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» Павло МОВЧАН, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ.