В Івано-Франківську відкрили кав’ярню в стилі УПА

В Івано-Франківську відкрили кав’ярню «Бункер», яка відтворює часи УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, у Львові вже близько року функціонує кафе «Криївка», яка репрезентує епоху Української повстанської армії і є живим музеєм історії УПА.

Івано-Франківський «Бункер» - це суміш нещодавньої історії українського народу у визвольній боротьбі за незалежність та її сучасна інтерпретація.

Бункер - це підземне укриття, у якому переховувалися воїни УПА. Ці сховища були удосконаленими системами життєзабезпечення повстанців, обладнані вентиляцією, водопроводом, приміщеннями для проживання та навчання.

Світлини повстанців, портрет Степана Бандери при вході, гілочки калини на столі, елементи давнього побуту на полицях підкреслюють характер кав’ярні та відтворюють дух минулого.

У «Бункері» відвідувачам пропонують страви старовинної української кухні, які приготовано на воді з родинної криниці Степана Бандери. Головна фірмова страва у «Бункері» - картопля, запечена із салом.

Форма офіціантів - поєднання червоного і чорного (кольори прапора УПА – УНІАН) та емблема калини на грудях.

За словами директора закладу Віталія ПОПАДИНЦЯ, «Бункер» - це не просто місце, де можна випити кави. У кав’ярні планується проводити презентації книг національно-визвольної тематики, показ фільмів, а також щоденні співи повстанських пісень. Першу мистецьку акцію заплановано на 1 січня і приурочено до 100-річчя від дня народження Степана Бандери.

«Бункер» відрізняється від львівської «Криївки» тим, що тут не вимагають від відвідувачів паролей та відповідей на них.