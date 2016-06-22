Єдиний зоопарк Дніпра закриється через 3 місяці

Заступник мера міста Михайло Лисенко заявив, що зараз міська влада вже домовилася про передачу звірів в миколаївський і київський зоопарки, повідомляє 056.ua.

Всього потрібно "віддати в добрі руки" 97 тварин.

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Перевезення тварин оплачує приймаюча сторона, тому видатків для бюджету ніяких.

Вже до 1 жовтня зоопарк остаточно закриють, а працівникам запропонують роботу в КП із поводження з безпритульними тваринами.