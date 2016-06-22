Єдиний зоопарк Дніпра закриється через 3 місяці
10:42, 22 червня 2016Суспільство
391 0
Вже до 1 жовтня всі тварини зоопарку Дніпра знайдуть нову домівку.
Перевезення тварин оплачує приймаюча сторона / dp.vgorode.ua/ Марія Яшина
Заступник мера міста Михайло Лисенко заявив, що зараз міська влада вже домовилася про передачу звірів в миколаївський і київський зоопарки, повідомляє 056.ua.
Всього потрібно "віддати в добрі руки" 97 тварин.
Читайте такожХарківський зоопарк розділять на зоогеографічні зони
Перевезення тварин оплачує приймаюча сторона, тому видатків для бюджету ніяких.
Вже до 1 жовтня зоопарк остаточно закриють, а працівникам запропонують роботу в КП із поводження з безпритульними тваринами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter