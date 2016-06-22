Через контррозвідку СБУ пройшли близько 100 громадян РФ – Грицак

Крім відомих ГРУшников Александров та Єрофєєва, через українську контррозвідку пройшли близько сотні російських військових. Про це в інтерв'ю виданню Ліга.net розповів голова СБУ Василь Грицак.

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"Ми продовжуємо брати в полон російських солдатів, десантників, офіцерів. Всього через українську контррозвідку пройшли близько 100 громадян Російської Федерації, що мали відношення до подій в районі АТО", - зазначив він.

Зазначимо, раніше Грицак назвав "російський слід" основною версією розстрілу протестуючих на Майдані.