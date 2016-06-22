Ключову роль у розстрілі Майдану зіграли російські радники, але зараз це важко довести - Грицак

Про це він заявив в інтерв'ю Лига.net.

"Я думаю, в цій ситуації ключову роль зіграли російські радники. Зараз це вже дуже важко довести. Але тоді політичні керівники проводили постійні консультації з Кремлем і російським керівництвом. Я впевнений: давалися якісь гарантії, мовляв, ми вас не залишимо. Так воно і сталося: всі, хто винен у розстрілі людей на Майдані, тепер в Росії. І нам їх не віддають. Хіба це не доказ ролі Москви, не доказ того, що Росія координувала всі ці речі?" - заявив він.

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"Мене критикують, коли я кажу про російський слід. Але для кого не секрет, що російські ФСБшники приїжджали в Україну і почувалися в стінах СБУ як вдома? Після революції ми заарештували заступника начальника київської контррозвідки, який працював в інтересах Москви? Контррозвідки! Це ж він повинен був шукати агентів країни, з якою у нас неоголошена війна. І він працював в інтересах Росії", - додав Грицак.