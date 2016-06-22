У лікарнях Ізмаїла залишаються 223 людини - мер

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер міста Андрій Абрамченко.

"Станом на 18.00 середи, 22 червня, в лікувальних установах Ізмаїла перебуває 223 людини з симптомами кишкової інфекції (нудота, блювота, розлад стільця). З них 113 – діти, 110 – дорослі", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, всього з початку спалаху кишкової інфекції в Ізмаїлі були госпіталізовані 565 осіб.

"Всі громадяни, які звернулися за допомогою самі, на наше прохання або були доставлені в лікарню бригадами швидкої допомоги, забезпечені медпрепаратами та питною водою", - зазначив Абрамченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, посилаючись на дані Держсанепідемслужби, поінформували, що, за станом на 22 червня, через спалах кишкової інфекції в Ізмаїлі за медичною допомогою звернулися 538 осіб, з них 309 – діти. Епідеміологи наголошують, що не слід розраховувати на швидке закінчення спалаху, так як від хворих, а отже, і з навколишнього середовища, виділяються різні збудники. До того ж спекотна погода сприяє збереженню вірусів у навколишньому середовищі.

19 червня мер Ізмаїла Абрамченко заявив, що причиною масового захворювання людей, за попередніми даними, стали збудники ротовірусної та норовірусної інфекцій, а також кишкова паличка. Це сталося через фекальне забруднення води під час сильних злив, які пройшли 14 червня.

Постраждалі почали надходити в медустанови з 16 червня.

21 червня у МОЗ поінформували, що причиною масового отруєння людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектора в міську водопровідну мережу в результаті підтоплення через сильні зливи.