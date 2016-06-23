Полторак розповів про впровадження "J-структури" в Міноборони

Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" заявив міністр оборони України Степан Полторак.

Полторак зазначив, що "J-структура" - це система, яка прийнята в арміях країн НАТО: управління, забезпечення, організація. Вона дає можливість швидко і правильно приймати рішення.

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"Ось для прикладу. У Міністерстві оборони раніше мала право приймати рішення єдина людина - міністр. У структурі працювало 770 співробітників, вони щодня готували документи, які направляли міністру. Як можливо взагалі ефективно приймати рішення при такому розподілі? Що ми вже зробили? Ми почали реформувати Міністерство оборони, скоротили його чисельність більш ніж на 200 осіб. Перерозподілили функціональні обов'язки", - розповів міністр.

Повне інтерв'ю читайте у свіжому номері журналу "Новое время".