ДТП у Конча-Заспі за участю онука генерала армії Радченка: очевидці озвучили версії (фото, відео)

Через це Новообухівська траса на виїзді з Києва половину доби була в заторах, передає ТСН.

Позашляховик Mercedes збив скутер, після чого вилетів на зустрічну смугу, де врізався у Honda, яку від удару розкрутило на дорозі так, що вона зачепила ще й Volkswagen, що стояв за нею. Зупинився джип лише біля опори світлофора. Молодий водій коментувати будь-що відмовлявся. "Я погано почуваюся", - пояснив він.

Водій позашляховика – 20-річний онук Володимира Радченка, двічі керівника СБУ, екс-очільника МВС, секретаря РНБО за часів Кучми і віце-прем'єр-міністра у Кабміні Януковича. Шляхом діда онук йти, схоже, не планує. Судячи зі світлин у соцмережах, парубок – завзятий рибалка, мисливець, а ще любитель розкішних авто і подорожей по світу.

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На місце ДТП ані відомий дід, ані батьки парубка не приїжджають. Присутня лише білявка на Lexus, яка, за даними ТСН, є тіткою водія. А ще – юрист і друг родини, який представляється Олегом. На запитання, хто батьки водія, він відповідає: "Звичайні бізнесмени". "Є багато свідків, які це бачили, нехай все це розповідають", - коментує сторона водія факт аварії.

В очевидців ДТП версії різні. Правила порушив джип, вважає один із перехожих. "Він виходить на червоне світло, збиває мотоцикліста і б'є Хонду", - каже чоловік. Натомість інша жінка твердить, що винуватець – загиблий скутерист. "Він летів, як скажений, перевищив швидкість, а цим не було, куди діватись. Я їхала, бачила. Вони літають, як скажені, там 180 йшов. А "Мерседес" тільки рушив", - твердить вона.

Виправдовують парубка із позашляховика і поліцейські, які першими прибули на місце ДТП. "Наразі винуватий мопед. Зі слів усіх, мопед виїздив на червоне світло", - каже представник поліції. Утім, водії ще двох розбитих авто припускають, що винен водій джипа. Той, що керував "Хондою" розповідає свою версію: "Мерседес" вискочив на зустрічну, щоб не в'їхати у передню машину, хотів її об'їхати, а в цей момент виїжджав скутер. Виїзд на зустрічну не дозволяється правилами". Водії кажуть, що молодий водій мусив загальмувати, щоб не здійснювати маневр на зустрічну смугу. Тоді б ДТП просто не сталася.

За парубка відповідають його друзі. Сам він пояснити свою версію ДТП впродовж дня не спромігся. У маєтку заможної родини, що за кілометр від місця аварії, журналістам ніхто не відчинив. А у ще одному помісті у селі Іванковичі під Києвом, яке належить самому генералу Радченку, давно ніхто не живе – каже охорона.

Як розповіла вдова загиблого, її чоловік-пенсіонер мав багаторічний водійський досвід, а скутер був придбаний лише місяць тому. Про загибель чоловіка уже знають його діти, які проживають у Росії. Дружина загиблого на Новообухівській трасі наразі не вирішила щодо судового процесу проти винуватця.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на Новообухівській трасі поблизу повороту на дамбу в Кончі-Заспі, що під Києвом, сталася аварія, внаслідок якої загинула одна особа. Водієм Mercedes-Benz є 20-річний онук генерала армії Володимира Радченка.