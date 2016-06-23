ЗМІ: У Конча-Заспі онук генерала армії Радченка збив водія скутера на смерть (фото)

Водієм Mercedes-Benz є 20-річний онук генерала армії Володимира Радченка, передає ТСН

У прес-службі київської поліції ТСН не підтвердили і не спростувати можливу участь у ДТП Радченка.

Зазначається, що водій скутера повертав з дамби в бік Києва на перехресті. У цей час на самому перехресті з Києва на світлофорі стояли автомобілі Honda і Volkswagen. У цю мить на зустрічній смузі, за попередньою інформацією, водій елітного позашляховика Mercedes-Benz обігнав авто, яке стояло попереду, і виїхав на зустрічну смугу. У результаті водій скутера і його пасажир були збиті. Сам позашляховик збив не тільки скутер, але й зачепив Honda.

Читайте такожПоліція озвучила нові подробиці ДТП у Василькові, внаслідок якої загинули двоє дітей

Наразі на місці аварії прибули не тільки поліцейські, але й юристи хлопця. Водій Mercedes-Benz відмовляється коментувати ДТП і розмовляти з пресою.

При цьому тіло загиблого досі на місці аварії, куди вже прибула його дружина. За словами жінки, її чоловіка знайомий попросив купити в столиці технічне приладдя, за чим той вирушив зі своїм другом.

Як повідомляє сервіс Яндекс.Пробки, швидкість руху автомобілів не перевищує 5 км/год.