ЗМІ: У Конча-Заспі онук генерала армії Радченка збив водія скутера на смерть (фото)
На Новообухівській трасі поблизу повороту на дамбу в Кончі-Заспі, що під Києвом, сталася аварія, внаслідок якої загинула одна особа.
У прес-службі київської поліції ТСН не підтвердили і не спростувати можливу участь у ДТП Радченка.
Зазначається, що водій скутера повертав з дамби в бік Києва на перехресті. У цей час на самому перехресті з Києва на світлофорі стояли автомобілі Honda і Volkswagen. У цю мить на зустрічній смузі, за попередньою інформацією, водій елітного позашляховика Mercedes-Benz обігнав авто, яке стояло попереду, і виїхав на зустрічну смугу. У результаті водій скутера і його пасажир були збиті. Сам позашляховик збив не тільки скутер, але й зачепив Honda.
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Наразі на місці аварії прибули не тільки поліцейські, але й юристи хлопця. Водій Mercedes-Benz відмовляється коментувати ДТП і розмовляти з пресою.
При цьому тіло загиблого досі на місці аварії, куди вже прибула його дружина. За словами жінки, її чоловіка знайомий попросив купити в столиці технічне приладдя, за чим той вирушив зі своїм другом.
Як повідомляє сервіс Яндекс.Пробки, швидкість руху автомобілів не перевищує 5 км/год.