Савченко: Поняття тероризм потрібно "прописати і розділити"

Про це заявила нардеп Надія Савченко, передає "Громадське".

"Ці поняття потрібно прописати і розділити. Як ти дізнаєшся, з якими внутрішніми цілями чоловік пішов на цю війну? У нас, наприклад, кажуть: Бандера - герой, а в Росії Бандера - фашист. У нас Мазепа - герой, а в Росії він - зрадник російського царя. А для нас, українців, що означає зрадити російського царя?", - говорить Савченко.

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За її словами, все залежить від того, у що вірить людина, якщо навіть він з добрими намірами робить щось світ може його засудити.

"Я суджу по собі: зараз квіти, завтра камені полетять, а післязавтра на багатті мене спалять. Я все готова прийняти. У мене в душі є мій вибір, і я все одно готова йти своїм шляхом. Точно так само, як і ти будеш йти своїм шляхом. Це настільки ж тендітна матерія, як і компроміс, як і війна, як і переговори про ув'язнених. Ти йдеш по лезу ножа, і трохи не так пішло - звалишся в сторону", - додала вона.