В Одесі у дворі житлового будинку виявлено протитанкову міну часів війни

В Одесі у дворі житлового будинку, розташованого в густонаселеному мікрорайоні, виявлено протитанкову міну часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні вранці у відомство надійшло повідомлення від власника квартири № 11, розташованої в будинку № 32 по вулиці Пишоновскій про виявлення небезпечного предмету.

Рятувальники встановили, що боєприпас є протитанковою міною ТМ-41.

«Літній чоловік знайшов її в прибудові, розташованій поряд з будинком, під час ремонтних робіт», - зазначили в прес-службі. Боєприпас був знайдений під час розбирання цеглин у стіні споруди. Міну вилучено для знешкодження.

За вищезазначеною адресою розташований житловий 2-поверховий будинок.