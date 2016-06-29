На Житомирщині в житловому будинку стався вибух газу

Про це повідомляє офіційний сайт ДСНС України.

Як зазначається у повідомленні, 28 червня о 16:30 до Служби порятунку “101” у Баранівському районі надійшло повідомлення про те, що в с. Вірля у приватному житловому будинку стався вибух побутового газу з подальшим загорянням будинку.

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За викликом були направлені рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці події з'ясувалося, що вибух стався в піноблочній прибудові площею 25 кв.м, в якій знаходилась кухня та санвузол. Внаслідок вибуху пошкоджено 3 стіни прибудови та зайнявся дерев'яний будинок. На час прибуття бійців ДСНС вогнем був охоплений дах будинку та горіла оселя зсередини.

О 17:00 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано, о 19:40 — ліквідовано. У результаті пожежі знищені домашні речі, перекриття та покрівля дерев'яного будинку.

В результаті вибуху 3 особи отримали травми та були госпіталізовані до Баранівської лікарні.

Усі обставини надзвичайної події з'ясовуються.