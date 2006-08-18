Ющенко на Сорочинському ярмарку був неприємно здивований

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні під час відвідин Сорочинського ярмарку в Полтавській області витратив 2 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент на ярмарку купив з десяток речей. Серед них - килим, виготовлений народними майстрами з Івано-Франківської області; горщики і макітру майстрів з Опошні; вишиванку, яку замовив у майстрів ще рік тому. Крім того, придбав для колекції керамічні вироби-фігурки лева, ведмедя та інших звірів; гребінець для волосся тощо.

Як заявив В.ЮЩЕНКО цього року на Сорочинському ярмарку його неприємно здивувала відсутність решетилівських гобеленів.