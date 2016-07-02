Деканоїдзе: Довіра українців до поліції становить 46%

Як Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні вона сказала під час інструктажу особового складу груп швидкого реагування патрульної поліції Хмельницької області на центральній площі Хмельницького.

“Раніше довіра до міліції становила 5-7%. Нині громадськість надала високий кредит довіри”, - наголосила Деканоідзе.

Разом з тим, вона констатувала, що в органах оновленої поліції залишаються факти корупції та тиску на бізнес з боку правоохоронців.

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“Мене часто запитують, чим відрізняється патрульна поліція від груп швидкого реагування? Насамперед тим, що групи реагування будуть комунікувати напряму з громадянами та населенням. Дуже важливо, аби ці дільничні інспектори та слідчі були доступні для всіх людей, у тому числі тих, які мешкають у сільській місцевості”, - зазначила глава Нацполіції.

Разом з тим, Деканоідзе констатувала, що в органах оновленої поліції залишаються факти корупції та тиску на бізнес з боку правоохоронців.