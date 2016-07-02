Деканоїдзе: Довіра українців до поліції становить 46%

16:37, 02 липня 2016
Суспільство
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Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявила, що довіра українців до поліції становить 46%.

патрульная полиция / УНИАН

Як Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні вона сказала під час інструктажу особового складу груп швидкого реагування патрульної поліції Хмельницької області на центральній площі Хмельницького.

“Раніше довіра до міліції становила 5-7%. Нині громадськість надала високий кредит довіри”, - наголосила Деканоідзе.

Разом з тим, вона констатувала, що в органах оновленої поліції залишаються факти корупції та тиску на бізнес з боку правоохоронців.

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“Мене часто запитують, чим відрізняється патрульна поліція від груп швидкого реагування? Насамперед тим, що групи реагування будуть комунікувати напряму з громадянами та населенням. Дуже важливо, аби ці дільничні інспектори та слідчі були доступні для всіх людей, у тому числі тих, які мешкають у сільській місцевості”, - зазначила глава Нацполіції.

Разом з тим, Деканоідзе констатувала, що в органах оновленої поліції залишаються факти корупції та тиску на бізнес з боку правоохоронців.

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