Справа "айдарівця": Лихоліта в суді перевели в інший зал для розгляду апеляції

Як передає кореспондент УНІАН, у ній встановлено широкоформатний телевізор для проведення судового засідання за допомогою відеоконференції.

Сторона захисту вимагатиме взагалі скасувати міру запобіжного заходу «айдарівцю». Суд вчора ухвалив рішення заарештувати його на два місяці.

У новій залі Ліхоліт разом зі своїм адвокатом сидять на місці сторони захисту.

До цього «айдарівець» перебував за склом, де зазвичай утримують затриманих осіб.

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Водночас представників сторони обвинувачення у судовій залі поки що немає.

Сторона захисту Ліхоліта не може точно сказати, коли розпочнеться засідання.

Як повідомляв УНІАН, ввечері в п'ятницю Печерський суд заарештував Лихоліта на два місяці. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.

Після цього в будівлі суду сталася сутичка. Активісти всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця»

Вони вимагають від Генеральної прокуратури України звільнити з-під арешту Лихоліта.

Активісти перекрили навпроти Печерського суду проїжджу частину Хрещатика.