Український десантний корабель назвали іменем загиблого героя АТО Олефіренка (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

У відповідному указі президента зазначається, що рішення про присвоєння кораблю імені капітана І рангу Юрія Олефіренка було ухвалене, зважаючи на його особливі заслуги перед Батьківщиною та зразкове виконання навчально-бойових завдань екіпажем корабля.

"Незламний бойовий дух, мужність і професіоналізм флотського спецназу, морських піхотинців, виявлені під час оборони Донбасу, є прикладом виняткової військової звитяги і честі", - сказав президент на урочистостях з нагоди Дня ВМС сьогодні в Одесі.

"Захищаючи Донбас та його морську перлину – Маріуполь, військові моряки вписали чимало героїчних сторінок у літопис Української держави", - наголосив Порошенко.

Президент висловив тверде переконання, що загиблий герой - командир морського центру спеціального призначення Олефіренко, достойний того, щоб його ім’я з’явилося на борту бойового десантного корабля.

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Як повідомляв УНІАН, командир Морського центру спеціального призначення, капітан I рангу Олефіренко загинув 16 січня 2015 року поблизу Маріуполя. Його підрозділ потрапив під мінометний обстріл. Офіцер закрив собою трьох підлеглих від вогню, сам при цьому зазнав поранення. Дорогою до лікарні командир помер.

Поховали офіцера на "Алеї Слави" на кладовищі в місті Кіровоград.