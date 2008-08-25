Скільки грошей отримають олімпійці за медалі?

Заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Мирослав ДУТЧАК учора під час прийому в Українському олімпійському домі в Пекіні подякував усім спортсменам за їхні виступи та повідомив, що у липні 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, згідно з яким, чемпіони та призери Ігор XXIX Олімпіади та їхні тренери щомісяця протягом двох років отримуватимуть за «золото» – 15 тис. грн., за «срібло» – 12 тис. грн., за «бронзу» – 10 тис. грн.

Також Уряд України збільшив винагороди, і тепер вони становлять таку суму: перше місце – 700 тис. грн., друге місце – 500 тис. грн., третє місце – 350 тис. грн.

Голова правління ВАТ «Родовідбанк» Денис ГОРБУНЕНКО також порадував олімпійців: ще до Олімпійських ігор було прийнято рішення, що Олімпійський чемпіон від банку отримає 50 тис. грн., срібний призер – 35 тис. грн., бронзовий – 25 тис. грн.

Свої подарунки отримали і волонтери, які протягом усієї Олімпіади були поруч з українським штабом.