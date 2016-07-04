Завтра за деякими адресами в Дніпрі відключать воду
16:28, 04 липня 2016Суспільство
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З завтрашнього дня в деяких районах Дніпра відключать воду. Відключення пов'язане з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Жителям рекомендовано створити необхідний запас питної води / Фото УНІАН
Про це повідомляє КП «Дніпроводоканал».
5 липня з 9:00 до 20:00 у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі по вул. Наб. Перемоги буде припинено водопостачання споживачів, розташованих на Наб. Перемоги, 37Б (Рекреаційний оздоровчий центр), 39 (Аквапарк), 39А (літнє кафе), 39Б (Кафе «Якір»), 48Б, 54, 56, 56А (Продуктовий магазин), 58, 58А, 60.
На час виконання робіт підприємство «Дніпроводоканал» рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.
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