За 2019-2020 роки з Військово-повітряних сил Збройних сил України звільнилося близько 140 льотчиків-випробувачів, а в 2021-му планують звільнитися ще близько 40.
Як розповів представник командування ВПС ЗСУ Олег Гаврилко, командування частково пояснює сформовану тенденцію внутрішньою конкуренцією з МВС через заробітну плату, передає "Радіо Свобода".
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"Приводять статистику, де дохід в армії поступається і кадри перетікають в МВС", – йдеться в матеріалі журналістів.
За словами Гаврилко, в Міністерстві оборони планують підвищити льотчикам зарплату – це питання вже розглянули в Генштабі, але наразі позитивного рішення немає.
Крім того, приблизно 70% робочого часу льотчики витрачають на роботу з документами.
"Дуже багато письмової роботи, яка не потрібна. Льотчик у середньому має наліт 40-50 годин на рік", – зізнався один з офіцерів 831-ї бригади тактичної авіації (Миргород Полтавської області).
За його словами, ріст у цьому напрямку є, але у порівнянні з іншими країнами і державами-членами НАТО, де льотчики літають набагато більше, "це смішні цифри".
Як пише DW, згідно з нормативами НАТО, у льотчика має бути не менше 180 годин нальоту на рік, з яких 40 можна набрати на авіатренажері.
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