Мер Дніпра взяв під особистий контроль стан здоров’я жінки, з якої познущався депутат з "Опоблоку"

Сьогодні за дорученням мера постраждалу пенсіонерку Ларису Рябуху оглянули лікарі.

За словами виконувача обов’язків директора департаменту охорони здоров’я населення міськради Андрія Бабського, показників для її госпіталізації немає. «Емоційний стан жінки – надзвичайно напружений. Суттєво підвищений тиск. Для більш детального обстеження завтра будуть зроблені необхідні аналізи. Сьогодні не вдалося, бо процедура виконується натщесерце. У разі необхідності проводитиметься додаткове медичне обстеження. 24 години на добу потерпіла перебуватиме під нашим контролем», – повідомив Андрій Бабський.

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Він додав, що лікарі не виключають можливе загострення хронічних хвороб. Крім того, медики спростували чутки про те, що пенсіонерка вживає алкоголь, які поширюють користувачі соцмереж. Жінка хворіє на цукровий діабет та гіпертонію, тому спиртного не вживає взагалі.

Обурена наклепом і сусідка потерпілої – Лідія Василівна. Вона каже, що мешкає поряд з Ларисою Іванівною понад 20 років і знає її як дуже чесну та добру жінку з порядною родиною. Як відомо, вчора депутат Соборної райради Дніпропетровська від «Опозиційного блоку» Олександр Заманський з сестрою напали на пенсіонерку та потрощили її продукти. Відео інциденту, яке облетіло мережу Інтернет, зняв на мобільний телефон один із сусідів потерпілої, він же викликав швидку та поліцію. Сьогодні чоловік поскаржився на те, що йому погрожували невідомі. Наразі ситуацію зі знущанням над пенсіонеркою з’ясовують правоохоронці.